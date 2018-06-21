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كأس العالم

أيمن طاهر يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن رحيله عن الزمالك

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:59 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرد على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض التي أعلن خلالها الأخير عن رحيل مدرب الحراس بعد سفره لروسيا بدون إذن إدارة النادي.

وأكد أيمن طاهر مدرب الحراس في تصريحات خاصة، أنه حصل على إذن مرتضى منصور رئيس النادي في حضور عضوين من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأضاف أنه أخطر رئيس النادي قبل السفر بأنه ليس له دور مع الفريق في اليومين الماضيين، لأن التدريبات البدنية مع مدرب الأحمال، وسيسافر إلى روسيا على أن يعود صباح اليوم "الخميس".

وكان مرتضى منصور أعلن بالأمس عن رحيل أيمن طاهر عن الفريق بعد سفره لروسيا لمساندة المنتخب الوطني في كأس العالم بدون الحصول على إذن من مجلس إدارة الزمالك.

جدير بالذكر أن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض عاد مؤخرا للجهاز الفني بعد رحيل مصطفى كمال مدرب الحراس السابق.‏

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