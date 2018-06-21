دونجا يتلقى عرضا من الدوري التركي للرحيل عن الزمالك

تلقى محمود عب العاطي دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي إسطنبول باشاك شهير التركي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.



وكشف أحد وسطاء الصفقة عن ترشيح مدرب كبير في بلغاريا لدونجا كي ينضم للنادي التركي، خاصة وأن اللاعب سبق له خوض تجربة احتراف بناد بلغاري.



وتلقى دونجا تأكيدات من قبل أحد الوكلاء الأجانب باهتمام النادي التركي بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وطلب اللاعب التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء في ظل ارتباط دونجا بعقد رسمي ينتهي بعد موسمين.



وكان اللاعب سبق ورفض العديد من العروض المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبته في عدم اللعب بالدوري المصري إلا للزمالك.