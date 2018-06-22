التصديرى للكيماويات:بروتوكول تعاون مع تنمية الصادرات لدعم المشروعات الصغيرة

وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات تنفيذا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ، لتمويل مشروعات القطاع الصغيرة لفائدة 5% فقط .



وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعي لمضاعفة الصادرات المصرية وهي مساندة تأتي في وقت مناسب.



وأضاف أبو المكارم أن القطاع يعاني من ضغوط تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع أسعار النقل بجانب زيادات في الأجور من يوليو المقبل مما سيرفع بدوره تكلفة الإنتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.



