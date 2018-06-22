ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التصديرى للكيماويات:بروتوكول تعاون مع تنمية الصادرات لدعم المشروعات الصغيرة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:00 ص
المهندس خالد ابو
المهندس خالد ابو المكارم
ولاء عبد الكريم
وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات تنفيذا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ، لتمويل مشروعات القطاع الصغيرة لفائدة 5% فقط .

وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعي لمضاعفة الصادرات المصرية وهي مساندة تأتي في وقت مناسب.

وأضاف أبو المكارم أن القطاع يعاني من ضغوط تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع أسعار النقل بجانب زيادات في الأجور من يوليو المقبل مما سيرفع بدوره تكلفة الإنتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.

ترشيحاتنا

مستشفى المحلة يستقبل 34 حالة تسمم جماعي في حفل زفاف عروسين

سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

رئيس القاهرة السينمائي يرد على شائعات تطبيعه مع إسرائيل

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

أمريكا ترحب بخطوات في سبيل السلام بين إثيوبيا وإريتريا

هوكس يضم السلوفيني "الرائع" دونتشيتش ويبادله مع مافريكس

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

انتهاء محطتى مياه القناطر والحوامدية وبدء تشغيلهما خلال أيام

حكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الأسبوع المقبل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟