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اقتصاد

اتحاد المستثمرين: ميناء أكتوبر يخدم المدن الصناعية بالصعيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:06 م
صدى البلد
علياء فوزي

قال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن "إنشاء ميناء جاف بمدنية السادس من اكتوبر يخدم المدن الصناعية الموجودة فى محافظات الصعيد ويعمل على سرعة نقل البضائع منها او اليها".

أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن "التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة يخفف الضغط على الموانئ البحرية ويزيد من كفاءتها فضلا عن رواج حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية".

تابع: "ستساهم الموانئ الجافة فى خفض تكلفة نقل البضائع و منع تكدسها بالموانئ البحرية مما يساهم فى رفع تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج".

وكانت وزارة النقل اعلنت عن قيام 3 تحالفات مصرية وأجنبية بإنشاء أول ميناء جاف «مستودع جمركى» فى مصر بمدينة 6 أكتوبر فى الربع الأخير من العام الحالي، بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، وذلك بعد فوزها بالمناقصة العامة التى طرحت لتحديد المؤهلين فنيًا لإنشاء الميناء.

وكشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن أن الميناء الجاف سيقام على مساحة 400 فدان، مقسمة إلى 100 فدان للميناء الجاف و300 فدان للخدمات اللوجيستية، بطاقة استيعابية تبلغ 720 حاوية بسعة عشرين قدما فى اليوم الواحد.

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