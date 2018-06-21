اعتقال جاسوسة في روسيا على صلة بتركيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات الروسية اعتقلت كارينا تسوركان، العضو السابقة في مجلس إدارة شركة "انتر راو" التي ستبني أول محطة للطاقة النووية في تركيا بتهمة التجسس.



وتشغل تسوركان حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة، التي تتخذ من موسكو مقرا لها، وقد اعتقلتها وكالة الأمن الفيدرالية الروسية في 15 يونيو، الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.



وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية أن الشركة تزعم أن تسوركان مواطنة روسية، لكن وسائل إعلام روسية تؤكد كونها مواطنة دولة أجنبية.



ووفق تقارير إعلامية، فإن أجهزة الأمن الروسية كانت تتعقب تسوركان لفترة طويلة قبل اعتقالها، وذكرت أن محكمة في مقاطعة ليفورتوفو في موسكو أرسلت المشتبه بها البالغة من العمر 43 عاما إلى مركز احتجاز للمحاكمة.



وفي حال أدانت المحكمة تسوركان بتهمة التجسس لصالح بلد أجنبي، فقد تسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.



وكانت تسوركان حتى مارس 2017، عضوًا في مجلس إدارة الشركة التي ستبني أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وهي محطة الطاقة النووية في أكيكوو.