أستراليا تتعادل مع الدنمارك بكأس العالم .. فيديو

فرض منتخب أستراليا الاول لكرة القدم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 على الدنمارك ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب كوسموس أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة فى مونديال روسيا 2018، ليحافظ على فرص تأهله الى دور الـ16.



وحصد منتخب استراليا النقطة الاولى له فى المونديال ، حيث يواجه بيرو فى الجولة الثالثة ، بينما رفع الدنمارك رصيده الى 4 نقاط وسيلعب أمام فرنسا فى الجولة الثالثة من المونديال .



ويلتقى فى الخامسة مساء منتخب الديوك الفرنسية أمام بيرو وفى حال فوز فرنسا تضمن التأهل بشكل رسمي الى دور الـ16 فى مونديال روسيا 2018 .