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حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في تصادم سيارتين بالسويس

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:05 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
حسن غنيمة
لقي شخص مصرعه وأصيب 15 اخرون في تصادم سيارتين بطريق شرق نفق الشهيد أحمد حمدى المؤدى لرأس سدر، وتم نقل المصابين الي مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من قوات تامين الطرق بتصادم سيارتي ميكروباص توفي سائق إحداها سعيد ح س 44 عاما، وأصيب 15 آخرون تم نقل 12 منهم الي مستشفي السويس العام، و3 منهم الي مستشفى الشرطة بالقاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.

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