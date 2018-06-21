الصيادلة تناقش مع النقابات الفرعية تأثير زيادة أسعار الوقود

قال الدكتور أيمن عثمان أمين عام نقابة الصيادلة إن "النقيب الدكتور محيى عبيد وعددًا من أعضاء مجلس النقابة سيعقدون اجتماعًا مع نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات يوم السبت المقبل 23 يونيو المقبل لمناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على اقتصاديات الصيدليات والتى تعانى من اعباء متزايدة وخسارة فى رأس المال يهددها بالافلاس".



وأضاف عثمان، أنه سيتم تحديد خطة للتحرك من أجل انقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن ، باعتبارها منشآت خدمية ينبغى التعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه.



وأوضح أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة ايضًا عقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية من مصنعين وموزعين وشعبة الصيدليات للتوصل لأفضل حلول للصيدلى والمواطن ، وعرض مايتم التوصل اليه على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.