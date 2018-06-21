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منوعات

شاهد.. متسول داخل طائرة قطرية

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:10 م
صدى البلد
نهى حمدي
في مشهد غريب، فوجئ ركاب طائرة برجل في منتصف العمر يحمل حقيبة بلاستيكية ويطلب مساعدات مادية منهم، وحاول طاقم الطائرة السيطرة على الرجل وطلبوا منه الجلوس مرارًا وتكرارًا ولكنه تجاهل طلبات الطاقم له بالجلوس في مكانه.

حدثت تلك الواقعة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في رحلتها من الدوحة إلى شيراز، فقد وقف الرجل في ممر الطائرة يطلب المال من الركاب، مما دفع البعض إلى إعطائه المال، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

وأدى تصرف هذا الرجل إلى تأخر إقلاع الطائرة عن ميعادها، فيما قام أحد الركاب بتصوير مقطع فيديو لهذا الرجل من داخل الطائرة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق نسب مشاهدة عالية في دقائق، ويظهر فيه الرجل واقفًا في ممر الطائرة وتطالبه مضيفة الطيران بالجلوس" من فضلك أجلس على مقعدك، كي تقلع الطائرة".

ليتعجب الركاب كيف هذا الرجل متسول وحصل في نفس الوقت على مقعد في الطائرة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة بين الدوحة وشيراز ، حوالي 400 جنيه إسترليني مع الخطوط الجوية القطرية.





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