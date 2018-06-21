الحكومة تبدأ التقشف.. إلغاء الكارت الذكى واستحداث بنزين 87.. ونواب: ندرس قرارات وزير البترول.. المحروقات خاضعة للعرض والطلب.. ومصر ستتحول لمركز عالمي للطاقة

وزير البترول:



الغاء الكارت الذكى.. واستحداث بنزين 87

طاقة البرلمان:



الكارت الذكى مجرد مشروع دراسة ولم يتم تطبيقه

خالد حماد:



الحكومة خططت لإلغاء كارت البنزين الذكى

برلمانى:

ندرس قرارات وزير البترول.. السبت المقبل

فى إطار الخطة التى وضعتها الحكومة، من أجل رفع الدعم تدريجيا على المحروقات، إلى أن يتم إلغاء الدعم كليا خلال عام 2019، حيث اتخذ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدد من القرارات الهامة، حيث قال إن خطة رفع الدعم أخذت نسبًا مختلفة، للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وإن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث، مشيرا إلى أن الموازنة تستهدف 89 مليار جنيه، وفي حال عدم تحريك الأسعار كانت ستصل لـ 135 مليارًا.كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.وحول تلك القرارات قال النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى كانت مشروع دراسة لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن تطبيق الكارت يتم فى حالة استمرار الدعم المقدم من الحكومة على المحروقات.وأضاف عبد الله، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدعم المقدم على المواد البترولية حتى هذه الفترة يمثل 30% فقط على أن يتم إلغاؤه خلال العام المقبل، وبالتالى فإن تلك الكروت تُصدر فى حال استمرار الدعم، مطالبا باستحداث كارت للحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.وعن استحداث بنزين 87 بدلا من 80، أكد النائب أن مصر ستتحول لمركز عالمى للطاقة، وبالتالي هناك ضرورة لإنتاج منتج يتواكب مع احتياجات السوق العالمية ويتنافس مع تلك الأسواق، قائلا: "مصر ستنتج للعالم كله".وأضاف أن إلغاء بنزين 80 يأتى فى إطار الوصول إلى منتج عالى الجودة ومنقى الشوائب والرصاص، قائلا: "مصر ستصبح مٌصدر عالمى للمحروقات وعليه فإن تطوير المنتج يمثل ضرورة حتمية".هذا فيما قال النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، تم درستها على أساس حصول الفرد على البنزين بشكل يكفى احتياجاته فقط دون إهدار فى الكميات، لافتا إلى أن الحكومة خططت من قبل لإلغاء الكارت الذكى وخاصة فى ظل تقليص الدعم، إلى أن يتم رفع الدعم نهائيا.وتابع حماد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المحروقات سيتم تحرير أسعارها امتثالا بتحرير سعر الصرف وتخضع لعملية العرض والطلب، لافتا إلى أن استحداث بنزين 87 بدلا من بنزين 80، سيرتفع سعرها بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخرا.وقال النائب عبد الرحمن جمال، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القرارات التى اتخذتها وزارة البترول بشأن إلغاء الكارت الذكي، واستحداث بنزين 87 بدلا من بنزين 80، لم تعرض على البرلمان بعد.وتابع جمال فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها يوم السبت المقبل وذلك لمناقشة كافة المستجدات فى ملف الطاقة، مؤكدا أن اللجنة تعكف على دراسة كافة القرارات التى تم اتخاذها، وجدوى إلغاء الكارت الذكى للبنزين.وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف عن إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة رفع الدعم أخذت نسبًا مختلفة، للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وإن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث.