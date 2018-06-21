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محافظات

محافظ الدقهلية: طرح 37 مدرسه جديدة لحل مشكلة الكثافات بالفصول

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:03 م
الدكتور أحمد الشعراوي،
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم "الخميس"، طرح 37 مدرسه جديده بخطه الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية للعام المالي 2017/ 2018، بإجمالي 677 فصلا دراسيا بتكلفه اجماليه قدرها 200 مليون جنيه، ويبدا العمل في التنفيذ اوائل يوليو القادم.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المهندس ابراهيم السيد عبد الرحمن، مدير عام هيئه الأبنية التعليمية، مضيفا ان تنفيذ المدارس الجديدة يستهدف وضع الحلول العملية لمشكله الكثافات بالفصول الدراسية والفترات بجميع المراحل التعليمية.

وأوضح الشعراوي، ان من ضمن المدارس التي تم طرحها للتنفيذ كإنشاءات جديده 18 مدرسه تجريبيه رسميه للغات بإجمالي فصول 407، تضاف الى فصول اللغات على مستوى المحافظة منها 2 مدرسة تجريبية بمدينة المنصورة يستهدف انشائها القضاء على قوائم الانتظار للمدارس التجريبية للغات على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، ان أجمالي المدارس المطروحة شملت 6 بميت غمر، 4 بالسنبلاوين، 4 بتمي الامديد، 3 بشربين، 5 بدكرنس، 2 باجا، 2 بالمنصورة، 2 بطلخا، 3 ببلقاس، 2 بمنيه النصر، مدرسه واحده في كل من نبروه والمنزلة وميت سلسيل ومنيه محله دمنه.

ووجه المحافظ، مدير عام الأبنية التعليمية، بضرورة المتابعة الجادة لتنفيذ المدارس المشار اليها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية المختصة وكافه الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق والخدمات، مشيرا الى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ لسرعه دخول المدارس الجديدة الى الخدمة.

وأكد الشعراوى، على ان التنسيق والتعاون التام القائم بين المحافظة ووزارة التربيه والتعليم والهيئه العامه للابنيه التعليمية للارتقاء بالمنظومه التعليميه وفى مقدمتها القضاء على مشكله كثافات الفصول والفترات بالمدارس فى جميع المراحل التعليميه لتحسين مستوى الخدمه التعليميه للتلاميذ والطلاب بنطاق المحافظه.

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