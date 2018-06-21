رئيس اتحاد كتاب فلسطين: الصين تدافع عن حرية فلسطين

قال الدكتور مراد السوداني رئيس اتحاد كتاب فلسطين ، إن الصين تدافع دائما عن حرية فلسطين و استقلالها و عن "عهد التميمي" التي اصبحت اسطورة و ايقونة في هذا العالم.



و خلال الدورة الاولي لمنتدي الادب الصيني العربي، اكد السوداني ان الفلسطينين ادخلوا مفردات جديدة من الحرية الي قاموس العالم من خلال نضالهم و صلابتهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.



و اشار الي ان استضافة مصر لهذا اللقاء الذي يليق بالإبداع و الكتاب من مختلف الدول العربية و الصين يعد بصيص امل لمرحلة جديدة من الإبداع، مشيرا إلى أن اطلاق مبادرة طريق الحرير تأتي ثمارها اليوم بالتقاء الثقافات العربية و الصينية.

و من جانبه قال الشاعر حبيب الصايغ، رئيس رابطة إتحاد الكتاب العرب، أن القاهرة عاصمة مصر الجميلة لا تتخلى عن ممارسة هوايتها المفضلة وهي جمع الأخوة والاصدقاء علي الخير في افق المحبة والمعرفة بمعناها الشامل في أن تتعرف وأن تعرف، مضيفًا أن نسعى نحو تجديد علاقة ثقافية قديمة بين حضارتين يمثلان التاريخ.

واكد الصايغ، ان الاتحاد يرغب في مد جسور التواصل الثقافي بين الوطن العربي والصين، وذلك تجسيدا لأمل عميق لم يغيب ابدا بين الذكرى والإصرار.

وأشار رئيس رابطة إتحاد الكتاب العرب إلى أننا هنا اليوم لنقول أن المنتدى مشتملا علي ماضي الوقت ومضارعه، ومشتملا أيضا بالضرورة علي ذاكرة المستقبل، موضحا أننا نريد أن نطرح النموذج الأمثل لعلاقة ثقافية وأدبية وحضارية تسهم في بناء أوطاننا وتقريب المسافة بين شعوبنا، المسافة التي اوحى ببعدها ما ورد في مأثورنا العربي اطلبوا العلم ولو في الصين.

وأوضح الصايغ، أن الصين هناك في مكانها في التاريخ والجغرافيا، وأن الصين هنا في القاهرة ودمشق وبيروت وبغداد وأبو ظبي والرباط، وأن علاقتنا الثقافية كما ملأت القلب يجب أن تملأ العقل، ونحن هنا نحو توصيف حالة راهنة ونحو اقتراح وسائل عملية تحقق هذا الفرض النبيل، وأولها وضع صيغة لاستدامة هذا العمل بما يضمن تأثيره علي الصين، كما سيتم اقتراح توصيات تكون في مجملها ومفصلها بمثابة خارطة طريق وتلاقى مع طريق الحرير كما هو في عقلنا ووجداننا، لافتا الي انه سيحقق مصلحة عامة مشتركة ويتلاقي قبل ذلك مع طريق الحكمة، والحكمة عربية، والحكمة صينية.

وأكد الصايغ أن التواصل الثقافي مع الصين يعزز وجودها الاقتصادي ويعوض غيابها السياسي.

وطالب رئيس رابطة إتحاد الكتاب العرب بمزيد من الخطوات العلمية علي الجانبين، بدءا من تأييد تعليم نظامي مدروس للغة العربية والصينية، ويمكن البدء بالتجريب في مدارس مختارة وصولا الي تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر، مستدلا في كلمته علي نتائج ندوة مماثلة عقدت في أبو ظبي قبل عامين.

ودعى الصايغ الحاضرين عن استضافتهم في أبو ظبي الشهر المقبل بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلي الإمارات.

