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محافظات

تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:12 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
شدد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، علي الالتزام بالتعريفة الجديدة وحذر السائقين من استغلال الركاب وتأكد من تعليق التعريفة داخل سيارات التاكسي والسرفيس باللغات الثلاث العربية والانجليزية والروسية نظرا لطبيعة شرم الشيخ السياحية.

كما التقي المحافظ ببعض الركاب والزائرين للمدينة للاستفسار عن آرائهم ومعرفة أية شكاوي أو محاولات لمخالفة الأسعار .

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الخميس بمواقف مدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة .

وكانت اقرت محافظة جنوب سيناء تعريفة جديدة للنقل الداخلى والخارجى بعد ارتفاع اسعار الوقود وطالبت السائقين بالالتزام بها.

رافق المحافظ خلال جولته مدير إدارة مرور جنوب سيناء، وسكرتير مدينة شرم الشيخ ومدير إدارة المواقف بشرم الشيخ.
تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ
تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ
تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ
تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ
تعليق التعريفة الجديدة بـ 3 لغات للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ

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