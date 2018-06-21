دورة تدريبية فى اللغة الألمانية بنقابة الصحفيين



تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين دورة تدريبية فى اللغة الألمانية للمبتدئين ثلاث مستويات لمدة أربعة شهور للزملاء وأسرهم.



وأوضحت اللجنة فى بيان ان الكورس يتضمن تأسيس المتدرب فى اللغة الألمانية وشرح كامل للقواعد الأساسية فى الكتابة والتحدث والقواعد النحوية.



اضافة إلى دعم المتدرب فى اجتياز المقابلات الشخصية باللغة الألمانية ، ودعم مهارات القراءة والكتابة عن طريق الوسائل السمعية ، بالإضافة الى شرح كامل بواقع محاضرة أسبوعيا السبت من كل أسبوع.