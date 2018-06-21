ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

بث مباشر مباراة فرنسا وبيرو رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:10 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يلتقى، بعد قليل، المنتخب الفرنسى مع بيرو ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة يوتيوب HD | مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر اليوم، الخميس 21-6-2018 يلا شوت لايف رابط أون لاين الاسطورة كاس العالم، مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو مباشر اليوم كأس العالم 2018، نقل مباشر يوتيوب مباراة فرنسا وبيرو بدون تقطيع يلا شووت رابط مباراة فرنسا وبيرو اليوم بطولة كاس العالم مباشر .

بث مباشر لايف HD | مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو مباشر اليوم 21 /6 /2018 في كأس العالم رابط الأسطورة اون لاين بدون تقطيع الأحد, مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر عبر BEIN SPORTS,بث مباشر مباراة فرنسا وبيرو .. بث حي مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو HD| كورة ستار | لايف | بث الاسطورة.

معلومات عن مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو مباشر اليوم الدنمارك Vs أستراليا، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).

مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر حصري على beIN SPORTS – الآن يوتيوب مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر كورة اون لاين – مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر حصري على beIN SPORTS.

موعد مباراة فرنسا وبيرو

تبث مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21 يونيو في تمام 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة الدنمارك وأستراليا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

منتخبا إيران vs الشيطان الأعظم .. قصة أكثر مباراة مشحونة سياسيا بتاريخ كأس العالم

محمد إيهاب يرفع علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

إيران ترسل سفنا حربية إلى مضيق باب المندب

ألبا: من يفهم كرة القدم لا يستطيع انتقاد ميسي

كالينينجراد الروسية.. أغرب مدينة في تاريخ كأس العالم

قاتل عجوز حدائق القبة: استغليت وجوده بمفرده وكبر سنه لسرقته

جانا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها زينة عاشور

لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

قطر تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد السعودية والإمارات

خطايا أبو ريدة ورجاله وراء فشل منتخب مصر فى مونديال روسيا

رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة رفع سعر رغيف العيش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى سليم تكشف عن صور جديدة لعقد قرانها على وليد فواز

رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان أعدوا مخططهم لثورة يناير بلقاءات بالخارج.. صور

الجيش الليبي يطلق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي.. حفتر يعلن ساعة الصفر.. واتهامات لتركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

فيديو

شاهد.. شيرين عبد الوهاب ترتدى الحجاب
التعليم للمواطنين: لا تنساقوا وراء شائعات الثانوية العامة.. فيديو
خطايا أبو ريدة ورجاله وراء فشل منتخب مصر فى مونديال روسيا
فخري الفقي: لهيب الأسعار الآن يلسع ميحرقش.. فيديو
المخابز: رغيف العيش أمن قومى وتوقيت رفع المحروقات صعب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟