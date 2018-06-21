بث مباشر مباراة فرنسا وبيرو رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

يلتقى، بعد قليل، المنتخب الفرنسى مع بيرو ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



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معلومات عن مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو مباشر اليوم الدنمارك Vs أستراليا، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : نيزني نوفغورود، المعلق : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + جواد يده (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).



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موعد مباراة فرنسا وبيرو



تبث مباراة فرنسا وبيرو يوم الخميس 21 يونيو في تمام 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

