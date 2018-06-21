خالد فراج: ارتفاع المحروقات سيؤدى لزيادة أسعار العقارات

أكد خالد فراج مدير المبيعات بمجموعة عامر جروب القابضة للإستثمار العقارى، أن سوق العقارات فى مصر من المتوقع أن يشهد زيادة فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بنسب متفاوتة، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء التى أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الارتفاع المتوقع فى أسعار العقارات لن يؤثر على حجم المبيعات فى السوق الفترة القادمة، خاصة أن فترة الصيف تشهد إقبالا كبيرا سواء من المصريين أو العرب على شراء العقارات.



وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات ستختلف من مكان إلى آخر، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الارتفاع فى المناطق السكنية مختلفة عن النسبة فى المناطق الساحلية، خاصة أن كل منطقة يكون لها طبيعة خاصة فى التسهيلات التى تقدمها الشركات التى تعمل فى القطاع العقارى لتشجيع عمليات الشراء والاستثمار العقارى، وبالتالى ستختلف نسبة الزيادة من منطقة لأخرى، ولن تكون هناك نسبة زيادة سعرية ثابتة فى السوق العقارى.

