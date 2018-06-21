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فن

رامي جمال يضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد ليالينا

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:58 م
رامي جمال
رامي جمال
نورا نبيل
يعكف الفنان رامي جمال على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الغنائي الجديد "ليالينا"، والذي تطرحه نجوم ريكوردز للإنتاج الفني في الصيف.

ويتعاون رامي في ألبوم "ليالينا" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

كما انتهى رامي من تصوير ثلاثة فيديو كليبات في لندن لثلاثة أغاني من الألبوم وهم " مافيش منها" و" ماتظلمنيش" و" تعيشي ليا" وهم من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبي براينت" و"زاك ساني".

وتم تصوير الفيديوهات بتقنيات حديثة خاصة ليظهر فيهم رامي بشكل جديد وغير مألوف لمحبيه ومتابعيه.

يذكر أن ألبوم “ملناش إلا بعض” الذي طرح في 2015 هو آخر أعمال رامي جمال، وضم 15 أغنية وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في الأسواق وذلك في تعاونه الثاني مع “نجوم ريكوردز”، وتصدر جميع الاستفتاءات، كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية “أوعديني” على موقع “يوتيوب” لأكثر من 30 مليون مشاهدة.

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