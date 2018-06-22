هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير فى شك دائم من الكلب هل نجس أم لا، ولكن المشكلة كلها تكمن فى الإناء الذي يأكل ويشرب فيه، مُشيرًا إلى أن الإناء الذي يأكل ويشرب فيه الكلب يحتاج لغسله 7 مرات بالتراب.



وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «هل الكلب نجس وهل يجوز التجارة فيه؟»، أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول طهارة الكلب ونجاسته فيرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين، ويرى الحنفية أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، ولكن المالكية يرون أنه طاهر هو وسائر رطوباته، وأن الحكم بالتطهر منه خاص بالإناء الذى يأكل منه أو يشرب فيه والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب فى الضيق والحرج يجوز له تقليد من قال بعدم نجاسة عين الكلب وهم المالكية".



وأشار إلى أنه إذا كان الكلب للحراسة أو للصيد تجوز فيه التجارة وإن كان لغير ذلك فلا يجوز.