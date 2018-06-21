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كأس العالم

أحمد حسن لـ الدعيع: هكذا يكون النجوم الكبار

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب أحمد حسن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بلقاء محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي السابق، مؤكدا أنه كان أول المهنئين له عقب حصوله منه على لقب عميد لاعبي العالم.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة تجمعه بـ الدعيع قائلا: "لازم أحكي موقف عن صديقي محمد الدعيع حارس مرمي المنتخب السعودي وعميد لاعبي العالم السابق".

وأضاف: "لما حصلت علي اللقب منه كان أول المتصلين لتهنئتي وهكذا يكون النجوم الكبار تشرفت اليوم بلقاء الصديق العزيز محمد الدعيع".
أحمد حسن لـ الدعيع: هكذا يكون النجوم الكبار

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