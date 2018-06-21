إنتشال جثة غريق جرفه التيار أمام شركة "سوميد للبترول" بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية جثة غريق جرفته الأمواج إلى شاطئ البحر المواجه لشركة "سوميد لأنابيب البترول، الكائنة بمنطقه سيدى كرير، غرب المدينة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه العامريه أول، بظهور جثه طافيه بمياه البحر داخل شركه "سوميد لأنابيب البترول، الكائنة بمنطقه سيدى كرير.



على إثر ذلك انتقلت قوة من القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.



بالفحص تبين أن الجثة للمدعو "ج.ح.ر"، 30 عام، مقيم شارع ٣٠ دائره قسم المنتزه ثان، في حالة انتفاخ وتعفن رمي، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وعثر ببنطاله على متعلقاته الشخصية.



تم إخطار النيابة العامة، وتحرر المحضر إداري العامرية أول وجاري العرض على النيابة المختصة للتحقيق.