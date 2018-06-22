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ديني

هل يلزم على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آراء للعلماء حول صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة تغطية قدميها فى الصلاة.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «هل يلزم على المرأة أن تلبس شراب أثناء الصلاة؟»، أما الأحناف يقولون أن المرأة ليس واجبًا عليها تغطية قدميها أثناء الصلاة ومن صلت دون أن ترتدي جوربا فصلاتها صحيحة.

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