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كأس العالم

فالكاو:لقاء كولومبيا وبولندا في كأس العالم سيكون بمثابة مباراة نهائية

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:24 م
فالكاو
فالكاو
أ ش أ
وصف قائد منتخب كولومبيا لكرة القدم راداميل فالكاو، مباراة فريقه المقررة الأحد المقبل أمام بولندا ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمونديال روسيا 2018 بالمباراة النهائية، مقرا بأن الخصم أيضا في "أمس الحاجة" للفوز.

وقال فالكاو -في لقاء مع وسائل الإعلام بفندق منتخب (لوس كافيتيروس) بضواحي مدينة كازان الروسية اليوم الخميس - "نحن منتخبان في أمس الحاجة للفوز وستكون بمثابة مباراة نهائية. لدينا فريق تنافسي للغاية ويجب خوض المواجهة وكأنها نهائي.. إما نحن أو هم".

واستهلت كولومبيا مشوارها بمونديال روسيا بهزيمة غير متوقعة أمام اليابان (2-1) في مواجهة اضطر فيها منتخب البلد اللاتيني للعب طوال زمن المباراة بنقص عددي عقب طرد لاعبه كارلوس سانشيز في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

بدورها، سقطت بولندا أمام السنغال (1-2) في أولى مبارياتها بالبطولة وتحتاج للفوز هي الأخرى من أجل الحفاظ على فرصها في التأهل لدور الـ16 من المونديال.

وأضاف قائد منتخب كولومبيا: "علينا أن نترك مباراة اليابان خلفنا والبحث عن الأمور التي تقوينا، واجهنا اللقاء بلاعب أقل وبهدف ضدنا منذ وقت مبكر ومع ذلك قدمنا مباراة جيدة.. لقد أظهرنا شخصية وطموح، وعلى الرغم من الموقف غير المريح الذي نواجهه الآن، نحن نتفوق على اليابان".

وتابع:"أن هذا الفريق أظهر قوة.. سنركز على النقاط الإيجابية التي أظهرناها خلال مواجهة اليابان.. ومع ذلك سواء في الفوز أو الهزيمة هناك تفاصيل يجب تحسينها".

وأبرز فالكاو أن "كولومبيا يجب أن تقوم بكل ما هو ضروري للفوز، نحن بلد نعطي أهمية كبيرة لطريقة الفوز، ربما هناك بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية لا تعطي اهتماما كبيرا للوسيلة بقدر اهتمامها بالغاية، لكننا لسنا كذلك".

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