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استشاري تغذية يحذر من استخدام جوانتي المطبخ

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:40 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور محمد سيد مسعود استشارى التغذية العلاجية، إن "استخدام الجوانتيات فى المطبخ من أكثر الأمور التي تشكل خطورة على الصحة العامة للجسم".

أكد مسعود فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن "الجونتيات الموجودة فى المطبخ تتسبب فى التعرض للإصابة بالبكتريا الضارة التي قد تسبب التهابات المعدة وكذلك التعرض للإصابة بالفيروسات".

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن "الجوانتيات لها أضرار بسبب المواد المعقمة داخله، ودخولها فى الطعام يسبب الكثير من المشكلات الصحية".

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