ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على الحل الشرعي لمواجهة التثاؤب أثناء الصلاة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : أن من كان كثير التثاؤب فى الصلاة فعليه أن يسد فمه ولو بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: « التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال "ها" ضحك منه الشيطان» متفق عليه.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «حكم التثأوب أثناء الصلاة؟»، أن التثاؤب فى الصلاة لا يبطلها وتكون الصلاة صحيحة ولا شئ فى ذلك.


ترشيحاتنا

زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو

بعد ظهور صورة جديدة لـ محمد صلاح.. الجمهور: كان نفسه يفرحنا

بعد هزيمة الأرجنتين.. الروس لـ ميسي: روح بيتك

الأرجنتين لم تفز في آخر 4 مباريات بـ المونديال

هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

الجيش الليبي : أفشلنا المشروع القطري بالبلاد

خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو

كرواتيا تهين الأرجنتين بثلاثية تهدد حلم التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم.. فيديو

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

اليوم .. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟