مدير أمن القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية حملة مكبرة للمرور على المواقف العمومية للسيارات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وعدم مخالفتها للائحة المحافظة وكذا وضع الملصق الخاص بالتعريفة على السيارات.



وشدد مدير الأمن على السائقين المتواجدين بالموقف بالالتزام بالتعريفة الجديدة وحسن معاملة الركاب.



وأكد خيرت ضرورة التعامل بكل حزم مع حالات الخروج على القانون كما نبه على القوات السرية من مباحث المرور المنتشرة في المواقف على شدة اليقظة والإبلاغ الفوري لحظة حدوث أي طارئ للتعامل معها وفقا للقانون.

