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الحريرى يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:22 م
صدى البلد
حازم عمرو
عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بوصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان عقب زيارتها للأردن، وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في استقبالها.

وقد وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الأردن في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "ميركل" وصلت إلى عمان اليوم، الخميس، في زيارة رسمية إلى المملكة، تجرى خلالها مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، تتركز على علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وكذلك التطورات الراهنة على المستويين الأقليمي والدولية.

ويرافق المستشارة الألمانية في الزيارة وفد يضم عددًا من البرلمانيين ورجال الأعمال الألمان.

وكان في استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مطار ماركا العسكري، أمين عمان، والسفير الأردني في ألمانيا، والسفير الألماني في عمان وأعضاء السفارة، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

تأتي هذه الزيارة بعد 8 أشهر من نقل القوات الألمانية قواتها من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن، في ظل توتر العلاقات بين برلين وأنقرة.

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