جامعة بنها تعلن عن موعد إعلان النتائج

أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أهمية الإنتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح لأوراق الامتحانات بجميع كليات الجامعة وإعلان النتائج النهائية للامتحانات حسب الموعد الذى حدده مجلس الجامعة برئاسة الدكتور يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.



وشدد المغربى خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة على عدم إعلان نتائج اية امتحانات الا بعد التصحيح والمراجعة للتأكد من درجات الطلاب فى اوراق الاجابة حتى لايظلم طالبا او يأخذ طالب آخر أكثر من حقه.



من ناحية أخرى ناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة الخمسة عشر للبدء فى اعمال تصحيح الامتحانات الكترونيا وهو النظام الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من الفصل الدراسى الأول فى العام الدراسى المقبل.