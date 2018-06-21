ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جامعة بنها تعلن عن موعد إعلان النتائج

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:37 م
مجلس شئون تعليم جامعة
مجلس شئون تعليم جامعة بنها يؤكد على موعد اعلان النتائج
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أهمية الإنتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح لأوراق الامتحانات بجميع كليات الجامعة وإعلان النتائج النهائية للامتحانات حسب الموعد الذى حدده مجلس الجامعة برئاسة الدكتور يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.

وشدد المغربى خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة على عدم إعلان نتائج اية امتحانات الا بعد التصحيح والمراجعة للتأكد من درجات الطلاب فى اوراق الاجابة حتى لايظلم طالبا او يأخذ طالب آخر أكثر من حقه.

من ناحية أخرى ناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة الخمسة عشر للبدء فى اعمال تصحيح الامتحانات الكترونيا وهو النظام الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من الفصل الدراسى الأول فى العام الدراسى المقبل.

ترشيحاتنا

المالية: الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى من 280 لـ 290 جنيها

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

جانا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها زينة عاشور

أيمن طاهر يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن رحيله عن الزمالك

بدء محاكمة المعزول مرسي وآخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية

مفاجأة.. كوبر لم يجتمع بلاعبي المنتخب منذ انتهاء لقاء روسيا

تعرف على مباريات كأس العالم المذاعة على bein sports المفتوحة

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

في عيد ميلاده.. فاروق فلوكس يكشف سر تسميته بهذا الاسم

التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 10 آلاف جنيه

4 دول تستفيد من إقامة عام في الإمارات

تصريح صادم لنجم المنتخب المغربي عن حكم مباراة البرتغال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المؤقتة .. صور

اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

مباراة فرنسا وبيرو .. 20 دقيقة..تعادل سلبي والحكم الإماراتي يرفض ركلة جزاء

فساتين الزفاف موضة صيف 2018.. صور

مدبولي يكلف وزير المالية بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية .. صور

فيديو

مباراة فرنسا وبيرو .. الديوك الزرقاء تتقدم بهدف في الشوط الأول .. فيديو وصور
مباراة فرنسا وبيرو .. مبابي يتقدم لـ الديوك الزرقاء بهدف ..فيديو وصور
الحريرى يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. فيديو
مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تصل لبنان عقب زيارتها للأردن
شاهد.. شيرين عبد الوهاب ترتدى الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟