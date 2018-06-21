مباراة فرنسا وبيرو .. 20 دقيقة..تعادل سلبي والحكم الإماراتي يرفض ركلة جزاء

سيطر التعادل السلبي على لقاء منتخب فرنسا وبيرو ورفض الحكم الاماراتي احتساب ركلة جزاء لصالح الديوك الزرقاء بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2018 .



بدأ اللقاء بضغط لاعبو منتخب بيرو على دفاعات الديوك الزرقاء واعتمد منتخب فرنسا على تحركات الثنائى بوجبا وجريزمان وجرت محاولات هجومية من جانب لاعب بيرو أندريه كاريلو على مرمى المنافس.



سدد جريزمان كرة قوية من الجبهة اليسرى تمر الى جوار حارس بيو وسط حراسة من دفاعات المنافس فى الدقيقة التاسعة أعقبها قذيفة صاروخية من اللاعب بوجبا من خارج منطقة الجزاء لتمر الى جوار المرمى وتضيع فرصة هدف أول محقق للديوك الزرقاء.



أهدر رافايل فاران فى الدقيقة 14 فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم للديوك الزرقاء عقب تلقيه تمريرة عرضية من ضربة ركنية حولها اللاعب الفرنسي برأسه تمر الى جوار مرمى حارس بيرو بغرابة ورفض الحكم الاماراتى محمد عبدالله احتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا إثر تعرض أحد لاعبي الديوك الى العرقلة داخل منطقة الجزاء.



ودفع ديديه ديشامب مدرب الديوك الزرقاء بتشكيل ضمت كل من: فى حراسة المرمى لوريس وبخط الدفاع بافارد وفاران واومتيتي وهيرنانديز وفى خط الوسط كانتي وبوجبا وماتيودي وفى خط الهجوم جريزمان ومبابي وجيرو.



واستعان ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو بتشكيلة جاءت كالتالي: فى حراسة المرمى جاليسي وفى خط الدفاع: أدفينتشولا ورودريجيز وراموس وتراوسو وفى خط الوسط: أكوينو ويوتون وفلوريس وكويفا وكارييو وفى الهجوم جيريرو.