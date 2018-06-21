بدء التقديم لمدارس التمريض في الفيوم الأحد المقبل

صرحت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن تنسيق المدارس الثانوية للتمريض والتابعة لمديرية الصحة بالفيوم يبدأ من يوم الاحد المقبل ويستمر لمدة اسبوعين.



وأضافت هاشم انه يتم التقديم فى مدارس التمريض الموجودة بالمستشفيات المركزية فيما يخص البنات اما تقديم البنين فيكون بمدرسة اللاهون للبنين.



وأشارت الدكتورة منال ميخائيل - مدير ادارة التدريب والبعثات والمدارس- إلى ان استلام الملفات سيكون من الحاصلين على الاعدادية الحديثة بحد ادنى 240 للبنات و250 للبنين والسن من 15 الى 18 سنة مع العلم بأنه سيتم اجراء اختبارات على المتقدمين وسيتم اختيار الاعلى درجة والاعلان عن موعد الاختبارات لاحقا بعد انتهاء استلام الاوراق وسيتم الاختيار وفقا للشروط التى وضعتها وزارة الصحة وأن التقديم سيكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقار مدارس التمريض.