ضبط 3400 متهم هارب من أحكام بالغربية

ضبطت مديرية أمن الغربية اليوم الخميس 3400 متهم هاربين من أحكام وتحصيل 185903 جنيهات كغرامات فورية فى حملة أمنية مكبرة بقري ومراكز المحافظة.



وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتحرير (1) حكم فى جنائية و(1758) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1548) حكما فى الغرامات و(94) حكما فى مخالفات.



كما بلغ اجمالى الاحكام (3400 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله ( 185903 جنيهات) وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.