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حوادث

اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:36 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمد صبري - رامي المهدي
شب حريق فى «غية حمام» أعلى سطح عقار بشارع خيرت المتفرع من ميدان لاظوغلي بمنطقة السيدة زينب.

على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران، حيث امتدت ألسنة النيران إلى سطح العقار بالكامل.

وسنوافيكم بالتفاصيل..
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

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