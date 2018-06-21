اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

شب حريق فى «غية حمام» أعلى سطح عقار بشارع خيرت المتفرع من ميدان لاظوغلي بمنطقة السيدة زينب.



على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران، حيث امتدت ألسنة النيران إلى سطح العقار بالكامل.



وسنوافيكم بالتفاصيل..