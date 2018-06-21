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الخميس 21 يونيو 2018 - 55 : 05 م
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حوادث
اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب
الخميس 21/يونيو/2018 - 05:36 م
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جانب من الحريق
محمد صبري - رامي المهدي
شب حريق فى «غية حمام» أعلى سطح عقار بشارع خيرت المتفرع من ميدان لاظوغلي بمنطقة السيدة زينب.
على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران، حيث امتدت ألسنة النيران إلى سطح العقار بالكامل.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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