انتظام لاعبي الزمالك في معسكر 6 أكتوبر

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكرهم المغلق بـ 6 أكتوبر اليوم الخميس، والذى يستمر لمدة 8 أيام بحضور 30 لاعبا ومعهم الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال المدير الفنى.



ومن المقرر أن يبدأ أول تدريب بمعسكر الزمالك في السادسة مساء وسيكون التدريب يوميا على فترتين في الثامنة صباحا والسادسة مساء.



وانضم للمعسكر اليوم كل من: سيف فاروق جعفر ومحمود حسن وعلى حسين واحمد عادل ميسي وكماتشو ويوسف احمد ومحمود محمد حمدي وحارسي المرمي شريف من شباب وناشئي الزمالك.



وسيقوم مدرب الأحمال زينيو بعمل قياسات الأحمال البدنية للاعبين اليوم.