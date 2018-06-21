شوقي: نسعى لتخريج شباب قادرين على التقدم بمصر للأمام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان هدف الوزارة الأول بناء جيل من الشباب قادر على التقدم بمصر للأمام.



وأضاف الوزير خلال تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الان بأحد الفنادق الشهيرة قائلا إنه سعيد بطلاب التعليم الفني الذين تم تكريمهم اليوم ، الذين نجحوا في اكتساب التدريبات الخاصة بالحصول على مهارات الحوسبة السحابية وأساسيات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسيز.



وقال الوزير: تسعى الدولة المصرية لتمكين شبابها فى أحدث المهارات فى مجالات استخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة ، وبالأخص "الحوسبة السحابية"؛ كى يتمكنوا من الولوج إلى المنافسة العالمية.