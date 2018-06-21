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محافظات

محافظ القليوبية يناقش المخطط التفصيلي لمدن المحافظة

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:38 م
محافظ القليوبية يناقش
محافظ القليوبية يناقش المخطط التفصيلي لمدن المحافظة
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام والدكتور علاء عبد الفتاح مدير المكاتب الإقليمية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك لمناقشة عرض التعديلات التي تم إضافتها للمخطط التفصيلي لمنطقة أرض الموز وعزبة البرنس بمدينة بنها لتسمح باستخدامها من سياحي الي سكني وإستخدم منطقة عزبة البرنس من سكني الي صناعي بما لا يتعارض مع الموافقات البيئية وذلك بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين وإتاحة الفرص الخدمية بالمنطقتين بما لايتعارض مع الشئون القانونية.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع تسليم 2 منطقة بمدينة قها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك للبدء في عمل مخططات تفصيلية بها كما تم تسليم 2 منطقة بمدينة بنها و 2 منطقة أخرى بمدينة شبين القناطر لأحد المكاتب الإستشارية لعمل مخططات تفصيلية.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلي ويمكن لأى مواطن أن يحصل الآن على رخصة مبان لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.

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