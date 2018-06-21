مباراة فرنسا وبيرو .. مبابي يتقدم لـ الديوك الزرقاء بهدف ..فيديو وصور

أحرز مبابى الهدف الأول لمنتخب فرنسا فى مرمى بيرو في الدقيقة 33 من متابعة جيدة لتسديدة زميله بوجبا فى المباراة المقامة حاليا فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال 2018 .



بدأ اللقاء بضغط لاعبو منتخب بيرو على دفاعات الديوك الزرقاء واعتمد منتخب فرنسا على تحركات الثنائى بوجبا وجريزمان وجرت محاولات هجومية من جانب لاعب بيرو أندريه كاريلو على مرمى المنافس.



سدد جريزمان كرة قوية من الجبهة اليسرى تمر الى جوار حارس بيو وسط حراسة من دفاعات المنافس فى الدقيقة التاسعة أعقبها قذيفة صاروخية من اللاعب بوجبا من خارج منطقة الجزاء لتمر الى جوار المرمى وتضيع فرصة هدف أول محقق للديوك الزرقاء.



أهدر رافايل فاران فى الدقيقة 14 فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم للديوك الزرقاء عقب تلقيه تمريرة عرضية من ضربة ركنية حولها اللاعب الفرنسي برأسه تمر الى جوار مرمى حارس بيرو بغرابة ورفض الحكم الاماراتى محمد عبدالله احتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا إثر تعرض أحد لاعبي الديوك الى العرقلة داخل منطقة الجزاء.



وشكل جيرورو لاعب بيرو خطورة على الدفاعات الفرنسية وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الى جوار حارس الديوك الزرقاء وأهدر نفس اللاعب فى الدقيقة 30 فرصة تسجيل الهدف الأول عقب مراوغة مدافع فرنسا وتسديده الكرة قوية تصطدم بأقدام حارس مرمى الديوك.



