تحليل إسرائيلي يكشف كواليس حرب النفط فى المستقبل.. تحالف روسي - سعودي يعتمد على البترول.. مخطط لضم واشنطن إلى الحلف وعزل إيران.. واحتمالية تخلي موسكو عن طهران لصالح الرياض

محلل اسرائيلى:

بدء تحالف قوي بين موسكو والرياض لخدمة مصالح البلدين

السعودية وروسيا تخططان لاستخدام البترول كأداة جيوسياسية

مخطط لضم واشنطن للتحالف والهدف إقصاء إيران

موسكو حائرة بين الحليف الإيراني والإسرائيلي



ذهب تحليل كتبه أنشل فيفر، ونشرته صحيفة "هاآرتس"، في نسختها الانجليزية، اليوم الخميس، إلى أن هناك تحالفا جديدا يتبلور حاليا بين المملكة العربية السعودية وروسيا، ربما يكون له آثار سلبية على التحالف بين موسكو وطهران، مشيرة إلى أن هذا التحالف يتعلق باستخدام قوة النفط كأداة جيوساسية لخدمة مصالح البلدين.



وتابعت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان لم يبدو كشخص خسر فريقه 5 أهداف مقابل لا شيء أمام روسيا يوم الخميس الماضي، فقد كانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة وهو يجلس إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مربع كبار الشخصيات على ملعب لوزنكي في موسكو، في إشارة إلى أن المبارة الافتتاحية لم تكن إلا مجرد ذريعة لاجتماع الرجلين. وبحسب المسؤولين الروس، فقد اتفق بوتين ومحمد بن سلمان على انتهاج سياسة مشتركة هي أكثر أهمية من أي جائزة رياضية.



وأشارت هاآرتس إلى أن البلدين وهما أيضا دولتان من أكبر منتجي الطاقة في العالم - اتفقتا على "إضفاء الطابع المؤسسي" على العلاقة بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتساءلت الصحيفة: "هل يشمل ذلك جميع أعضاء أوبك الذين يجتمعون في فيينا يوم الجمعة من المؤكد تقريبا لا.



وكانت صحيفة "كومسمولسكايا برافد" قد ذكرت أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ناقش مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، صفقات "أوبك" للمحافظة على أسعار النفط الحالية، موضحة انه إذا استمرت هذه الصفقات وتخفيض الإنتاج، فإن هذا يساعد فى المستقبل على ارتفاع سعر أهم سلعة تصدرها روسيا والمملكة العربية السعودية إلى العالم الخارجي، ونقلت الصحيفة عن بوتين قوله أمام اجتماع الحكومة الروسية إن محمد بن سلمان، رغم حزنه بسبب الهزيمة الثقيلة التى منى بها منتخب بلاده، إلا أنه اتفق مع بوتين بهذا الشأن.



وأشارت هاآرتس" إلى أنه في عام 2016 ، عقب انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 30 دولارًا، وافق أعضاء منظمة أوبك البالغ عددهم 14 عضوًا - بالإضافة إلى منظمة أوبك بلس ، وهي مجموعة ثانية من الدول المرتبطة ، بما في ذلك روسيا - على خفض الإنتاج. . جنبا إلى جنب مع ارتفاع النشاط المالي العالمي ، وهو ما دفع تدريجيا أسعار النفط إلى ما يزيد على 70 دولارا للبرميل.



وتابعت الصحيفة،أنه على الرغم من ذلك ، فإن بعض الدول - بقيادة السعوديين وروسيا - تدعو إلى زيادة الإنتاج. لأنهم يفقدون حصتهم في السوق أمام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ويرون أنه نظرًا لارتفاع الطلب حاليًا ، فإن ضخ المزيد من النفط في السوق لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار، وهو يرون أن أي انخفاض في الأسعار سوف يقابله زيادة في الإنتاج. واستطرد الصحيفة قائلة إن ليس كل أعضاء أوبك قادرين على زيادة الإنتاج.



وأوضحت أن إيران التي على وشك الخضوع لعقوبات جديدة شديدة من إدارة ترامب ، تخسر بالفعل طلبات بقيمة مئات الآلاف من البراميل. أما فنزويلا ، فيتراجع الإنتاج بالفعل بسبب الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي في ظل حكومة مادورو ، التي تواجه أيضًا عقوبات الولايات المتحدة. مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤدي فقط إلى تفاقم المشكلات المالية لدى البلدين.



فإلى جانب إيران وفنزويلا - تنضم أيضا العراق وليبيا، فالبلدان يعانيان مشكلات في الإنتاج، وهما عازمان على مقاومة الخطة الروسية السعودية في اجتماع فيينا يوم الجمعة. لكن اجتماع بوتين وولي العهد الأمير محمد في كأس العالم يبشران بتحالف جديد لن يكونا قادرين على معارضتهما.



وتساءلت هاآرتس هل التحالف الروسي - السعودي يعني نهاية التحالف الروسي الإيراني الذي تم تعزيزه في ساحات المعارك في سوريا.



وأوضحت أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي ينقسم حيال هذا الأمر إلى اتجاهين، الأول يقول إن بوتين يرى في إيران شريك استراتيجي ، وهو الأمر الذي سيواصل بوتين العمل عليه من أجل توسيع نفوذ روسيا في المنطقة - وهذا بدوره سيسمح لإيران بتحقيق ما يسمى بالهلال الشيعي الذي هو عبارة عن ممر بري يسيطر عليه وكلاء إيران على طول الطريق إلى البحر الأبيض المتوسط.



أما الرأي الثاني فيرى أن العلاقة بين إيران وروسيا ليست أكثر من مجرد ترتيب تكتيكي ومؤقت، يحكمه الاحتياج الروسي إلى ميليشيات تابعة لإيران تقاتل إلى جانب قواتها في سوريا. كما يرى أصحاب هذا الرأي أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم يضمن أن المصالح الروسية ستبدأ في الاختلاف والصدام مع المصالح الإيرانية.



وبحسب التحليل الإسرائيلي، فإن الرأي الأخير يثبت صحته على أرض الواقع، ففي 9 مايو ، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضيف شرف بوتين في موكب يوم النصر في موسكو، وكانت تلك إشارة إلى دعم روسيا للمطالب الإسرائيلية بعدم السماح للقوات المدعومة إيرانيا بالاقتراب من حدود إسرائيل مع سوريا . وقد أكد ذلك الدعم الصمت الروسي حيال الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا.



وتشير هاآرتس" إلى أن ما قامت به روسيا سلوك حليف، بل إن هذا السلوك يشير إلى أن بوتين يرى أن إيران قد تكون حليفا تكتيكيا لروسيا، لكن إسرائيل حليف أيضًا ، وربما حليف ذو قيمة استراتيجية أكبر من نظيره الإيراني. كما أن موسكو ولي العهد السعودي لاقى ترحيب من بوتين في موسكو، وهذه إشارة مشؤومة أخرى للإيرانيين لدرجة أنهم ربما يفكرون في أنهم خدموا أهداف فقط ولم يكونوا في قلب المصالح الاستراتيجية لروسيا.



وتؤكد هاآرتس على أن بوتين مصمم على استعادة القوة العظمى لروسيا. كما إن ولي العهد ، الذي يستعد لما يعتقد أنه سيكون عقودا طويلة على عرش السعودية ، حريص على تأسيس وضع مملكته كقوة بارزة في المنطقة، ويعتزم الرجلان استخدام أصول الطاقة الخاصة بهما كأداة لبناء القوة الجيوسياسية ، بينما يدفعان في نفس الوقت بالخطط طويلة الأجل لتقليل اعتماد اقتصادهما على النفط.



وبالنسبة لكليهما، أصبحت الاتفاقيات المشتركة لمنظمة أوبك أكثر عائقًا من كونها مساعدة. حيث يرى محمد بن سلمان في إيران أيضا عدو مميت ومنافس للمملكة على النفوذ الإقليمي. وبحسب الصحيفة فإن محمد بن سلمان لديه أهداف كبيرة، حيث أن صفقة ثلاثية بين السعوديين وروسيا وكونسورتيوم من منتجي النفط الأمريكيين سيكون أكثر فائدة له، ولبوتين، أكثر من إطار أوبك القديم.



أما بالنسبة لبوتين و ترامب، فهناك فوائد اقتصادية وسياسية لهذا التحالف بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم. سيسمح لهم بضمان حصصهم في السوق، كما أنه يمكن لمحور أمريكي- سعودي- روسي أن يزيد من النفوذ الاقتصادي لإدارة ترامب ، خاصة عندما يتنبأ بالحروب التجارية مع أوروبا والصين. بالإضافة إلى أن هذا التحالف سيقحم الولايات المتحدة في شراكة جديدة، منفصلة عن تحالفاتها التقليدية مع دول الاتحاد الأوروبي ، وهو أمر يحقق حلم بوتين الذي طال انتظاره بتقويض التحالفات الغربية التي نشأت فيما بعد الحرب التي سادت الاتحاد السوفياتي. ويبدو أن بوتين يريد تقويض منظمة الأوبك أيضًا في الوقت الحالي.



وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن الخاسرين من هذا التحالف الجديد هم أعضاء أوبك الآخرين ، وخاصة إيران وفنزويلا ، والاتحاد الأوروبي - الذي أضعفه الانقسام الداخلي والخلافات السياسية بين أعضائه - وصعود قوى الشرق الأقصى مع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.



كما يمكن أن يكون نتنياهو أيضًا أحد الفائزين ، مع إضعاف إيران أكثر ، كما أن الاتحاد الأوروبي ، الذي ما زال يحاول جاهدًا إبقاء الاتفاق الإيراني على قيد الحياة ويظل منخرطًا في العملية الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية ، يزداد تهميشًا.



وشدد التحليل على أن اجتماع أوبك المقرر له نهاية هذا الأسبوع في فيينا سيكون له آثار أوسع بكثير من مجرد التأثير على أسعار النفط في المستقبل.