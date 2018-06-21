لجان مشاهدة الإسكندرية السينمائي تبدأ اختيار الأفلام

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المزمع إقامتها في الفترة من ٣ إلى ٩ أكتوبر المقبل، عن بدء لجنة مشاهدة المهرجان عملها لاختيار أفلام مسابقات دورته الرابعة والثلاثين التي يرأسها الناقد الأمير أباظة.



واجتمعت الناقدة ميرڤت عمر المدير الفني للمهرجان مع أعضاء لجنتي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة لوضع أسس اختيار الأفلام المشاركة، حيث يرأس لجنة الأفلام الطويلة الكاتب سامي السيوي وفي عضويتها د.أشرف محمد، السيناريست سامح سر الختم، النقاد عادل سعد، ناهد صلاح المدير المالي للمهرجان، سيد محمود المدير الإعلامي، محمد يوسف الأمين العام، والكاتب الصحفي خالد عيسى.



بينما يرأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج عصام حشمت وفي عضويتها النقاد ضياء حسني، تهاني الصوابي، إلهام سيف الدين، فايزة هنداوي، أمل ممدوح، دعاء حلمي، السيناريست منة الله عبيد، والمخرجة أمنية وجيه.