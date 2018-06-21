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فن

حرب كرموز يحقق مليون و700 ألف في سادس أيام العيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:26 م
حرب كرموز
حرب كرموز
سعيد فراج
واصل فيلم حرب كرموز للفنان أمير كرارة تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك في سادس أيام العيد، أمس الأربعاء 20 يونيو بعدما تجاوز إيراده اليومي حاجز المليون و700 ألف جنيه.

ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها النجمة غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.

فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

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