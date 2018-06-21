كيف تكون القهوة بديلا لحقن الإنسولين لعلاج السكري؟

قال الدكتور أحمد سند استشارى أمراض الكلي والسكر إن هناك دراسة حديثة كشفت أن علاج مرضى السكري لن يكون في حقنة بعد تناول وجبة الطعام، وإنما سيكون في جرعة من "القهوة ".



وأضاف سند أن الباحثين يأملون في أن يكون كوب من القهوة بعد وجبة طعام كافيا للسيطرة على مستوى السكري، بفضل الخلايا التي تمت هندستها لإطلاق الإنسولين عندما تشعر بالكافيين في مجرى الدم وقام الباحثون بتعديل خلايا بشرية، أخذت من الكلى، لصنع دواء السكري "GLP-1"، الذي يحفز خلايا بيتا في البنكرياس لإنتاج الإنسولين الذي يتحكم بدوره في مستويات السكر في الدم.



وتتم زراعة الخلايا المعدلة تحت الجلد، وتضاف إليها مستقبلات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق الإنسولين عند استشعار الكافيين في مجرى الدم.



واكد سند أن هذه الأبحاث مازالت تحت الدراسة ولن تكون هذه الخلايا جاهزة للاختبار من قبل البشر في الوقت القريب، حيث تعتقد شركة "Füssenegger" أنه من الممكن أن يستغرق فريق البحث عشر سنوات قبل إجراء الاختبارات اللازمة لإثبات أن هذا الأمر آمن وفعال.



وفي حال النجاح يمكن أن تحل هذه التقنية مكان الحقن العادية للإنسولين، وهو ما يمكنه إعادة الحياة الطبيعية لمرضى السكري بحسب الدكتور فوسينجر، الذي أشار إلى أن الخلايا المزروعة يمكن أن تعمل لمدة ستة أشهر إلى سنة قبل أن تستبدل.