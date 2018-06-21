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كأس العالم

الألماني تشان ينضم رسميا لنادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 مواسم

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:25 م
تشان
تشان
أ ش أ
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، ضم الألماني إيمري تشان، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 مواسم.

وذكر نادي يوفنتوس - في بيان رسمي اليوم الخميس - أن تشان وقع على عقد ينتهي في 2022 أي لمدة أربعة مواسم بداية من الأول من يوليو المقبل مع انتهاء عقده مع ليفربول.

وكان تشان قد وصل صباح اليوم إلى إيطاليا؛ للخضوع للكشف الطبي في يوفنتوس، استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأشارت التقارير الإعلامية الإيطالية أن اللاعب سيتقاضى ما يقرب من 5 ملايين يورو سنويًا.

يذكر أن تشان لعب في ليفربول الإنجليزي لمدة 4 سنوات خاض خلالها 167مباراة أحرز 14 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

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