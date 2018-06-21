الحارس الفرنسي هوجو لوريس يكمل مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده

أكمل هوجو لوريس قائد وحارس مرمى منتخب فرنسا، اليوم الخميس مباراته الدولية رقم 100 مع المنتخب خلال مشاركته أمام بيرو في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأصبح لوريس (31 عاما) بهذا الشكل سابع لاعب يحطم هذا الرقم في تاريخ "الديوك".



وأضاف لوريس هذا الإنجاز إلى رقمين آخرين يحملهما، حيث يعد أكثر اللاعبين حملا لشارة القائد (76 مباراة)، التي يرتديها منذ نوفمبر 2010، كما أنه أكثر حراس المرمى تمثيلا للمنتخب.



وتسعى فرنسا لحجز مقعدها في ثمن النهائي عبر فوز اليوم على حساب بيرو، بعد فوزها 2-1 على استراليا في الجولة الأولى.

