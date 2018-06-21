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كأس العالم

كلوزه: مباراة ألمانيا والسويد المقبلة بالمونديال"حياة أو موت"

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:23 م
كلوزه
كلوزه
أ ش أ
قال المهاجم الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، إن منتخب "المانشافت" يمكنه تغيير طريقة لعبه في مباراته أمام السويد والمقرر لها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مونديال روسيا، مشيرا إلى أن المباراة ستكون "مباراة حياة أو موت"، بعد خسارة الماكينات للقاء الأول أمام المكسيك بهدف دون رد.

وأضاف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأسبانية اليوم الخميس - "لدينا لاعبون كثر، لم يلعبوا، ومتحمسون لخوض المباراة"، لافتا إلى أن المنتخب الألماني في وضع صعب وليس أمامه هامش للخطأ.

وعاب المهاجم السابق على الانتقادات الشديدة التي وُجهت للمنتخب الألماني بعد خسارته من المكسيك في بداية مشواره بكأس العالم ، مشيرا إلى أن المنتخبات الأخرى العريقة والمرشحة للقب لم تكن بدايتها جيدة أيضا في مونديال روسيا.

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