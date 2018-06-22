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ثقافة

الثقافة والتعليم وتحديات المرحلة بالهناجر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:42 ص
صدى البلد
طارق موسى
ينظم ملتقى الهناجر الثقافى برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد ندوة عن الثقافة والتعليم وتحديات المرحلة وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 25 يونيو 2018 فى تمام الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون دار الأوبرا المصرية، وذلك برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وإشراف الفنان القدير محمد دسوقى رئيس مركز الهناجر للفنون.

يشارك فى الندوة كل من الفنان الكبير"محمد ثروت" ، الدكتور "ماجد نجم" رئيس جامعة حلوان، الدكتور "مجدى عبد الرؤوف سبع" رئيس جامعة طنطا ، الدكتور "عبد الوهاب عزت "رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور "طايع عبد اللطيف " رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالى .

تدير الحوار "الناقده الدكتورة ناهد عبد الحميد " ويصاحب الملتقى فرقة فنون الغنائية التى تقدم عددا من فقراتها الغنائية .

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