عبدالحكيم عن إصدار عملات باسم عبد الناصر: مصر لا تنسى أبناءها

علق المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على قرار الدولة بإصدار عملات تذكارية تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



وقال عبد الحكيم: في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، " مصر لا تنسى دور أبنائها الذين افنوا عمرهم من أجل هذا الوطن، فجمال عبد الناصر قال إن هذا الوطن أعطاه ما لم يحلم به وهذا الوطن يستحق كل عمر وليس عمر جمال عبد الناصر فقط".



وكانت مصلحة سك العملة قد أصدرت عملات معدنية تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لتطرحها في الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو من فئة جنيه و5 جنيه الذهبية بقيمة 32 ألف جنيه،وتصدر أيضا ثلاث عملات فضية بقيمة 2800 جنيه.

