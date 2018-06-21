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أمير كرارة: فكرة كلبش 3 جاهزة .. فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:25 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل كلبش الذي عرض فى شهر رمضان، إن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين والجمهور ينتظر الجزء الثالث، موضحا أنه تلقى اتصالا من أكثر من فنان كبير يؤكد نجاح المسلسل .

وأضاف "كرارة"، خلال حواره ببرنامج بوضوح المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس أكدت له أن مسلسل كلبش أصبح مسلسل عالمى ويحتاج ان يصل إلى 8 أجزاء، وان شخصية سليم الانصارى تسعد الجماهير.

وأشار إلى أن نجاح الجزء الثانى من المسلسل جعل الجميع ينتظر الجزء الثالث، مؤكدا أن فكرة الجزء الثالث جاهزة.

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