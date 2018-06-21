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مسئول كويتى: نتذكر دور مصر فى تطوير التعليم ونسعى لرد الجميل

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:25 م
صدى البلد
أسامة علي
قال ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه لأول مرة سيتوفر لشباب محافظة الإسماعيلية كلية تبدأ بـ100 طالب خلال افتتاح الكلية المصرية الصينية التكنولوجية بجامعة المحافظة.

وأكد طاهر خلال مقابلة مع فضائية "أون لايف" أن خريج الكلية المصرية الصينية سيضمن توفير فرصة عمل أثناء دراسته من خلال مشروعات تنمية بمحور قناة السويس.

ومن جهته أضاف وليد السيف أمين عام جمعية الشيخ عبدالله النور الخيريه بالكويت قائلا:" نتذكر جيدا وقوف مصر بجانب دولة الكويت فى ثلاثينيات القرن الماضى عندما كانت ترسل لنا مصر المدرسين والمناهج الدراسية والمشايخ لتطوير الجانب العلمي بالدولة".

وتابع :" نحاول رد جزء من جميل جمهورية مصر العربية وللشعب المصرى بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير".

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