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"أوقاف الأقصى": حارسات المسجد الأقصى خط أحمر

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:22 م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
أ ش أ
استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى ما أقدمت عليه مجموعة من غلاة المتطرفين اليهود من اعتداء صارخ وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق حارسات المسجد الأقصى المبارك أثناء تأديتهن واجبهن في ساحات المسجد.

وحذرت الدائرة، في بيان لها، اليوم الخميس، من التحريض الإعلامي المستمر ضد موظفيها، خاصة حراس وحارسات المسجد من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، قائلة إن "حارسات المسجد الأقصى خط أحمر".
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، حرصها المطلق على الحفاظ على سلامة موظفي وموظفات الدائرة خاصة حارسات المسجد الأقصى.

وحذرت الدائرة من تبني بعض وسائل الإعلام وتداول فيديوهات مجتزأة وروايات المتطرفين اليهود ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة الفيديو الذي تم نشره على موقع أحد غلاة المتطرفين اليهود)، وتناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية، وهو ما قام به مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب بإبعاد الحارسات حفاظا على سلامتهن، وعدم إفساح المجال للشرطة والمتطرفين للتطاول عليهن واعتقالهن.

واعتبرت الدائرة أن نشر هذا الفيديو في ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك يأتي في سياق تشويه الحقائق والتحريض ضد دائرة الأوقاف الإسلامية وإدارتها وموظفيها الذين هم أحرص الناس على الحفاظ على إسلامية وهوية المسجد الأقصى المبارك وكرامة موظفيه.

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