المركز الثقافي الروسي ينظم ندوة حول الموسيقى الأحد المقبل

ينظم المركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع جمعية الشباب الموسيقي المصري، مساء الأحد المقبل، ندوة بعنوان "ماذا يسمع الشباب المصري اليوم؟" وذلك بقاعة بوشكين بالمركز الثقافي الروسي بالدقي.



وذكر بيان وزعه المركز الثقافي الروسي، اليوم الخميس، أن الناقد الفني إسماعيل عز الدين، والناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال، والدكتورة رانيا يحيي الأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون، سوف يشاركون في هذه الندوة، التي تديرها الدكتورة آيات ريان.