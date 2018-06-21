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أخبار العالم

الرئيس التونسي يدعو الدول الأوروبية للاهتمام بالتعاون مع بلاده

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:18 م
أ ش أ
أكد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي أن تونس تعمل على مواكبة الإصلاحات السياسية المهمة التي أنجزتها مع إصلاحات اقتصادية كبرى تمكّنها من تجاوز الصعوبات وتحقيق الرفاه الاقتصادي، داعيا الدول الأوروبية إلى إعطاء التعاون مع تونس في المجالات كافة ما يستحقه من اهتمام.

جاء ذلك لدى استقبال السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج دومينيك دي فيلبان، الوزير الأول الفرنسي الأسبق الذي يزور تونس لإلقاء عدد من المحاضرات.

وأشاد الوزير الأول الفرنسي الأسبق - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - بما حققه الشعب التونسي من مكاسب على طريق تدعيم البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا أن عمق العلاقات التاريخية بين تونس وفرنسا من شأنه تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والهجرة.

وشدد الوزير الأول الفرنسي الأسبق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتفعيل برنامج "شراكة دوفيل" (Partenariat de Deauville) الذي أُطلق عام 2011 والذي يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لا سيما في ظل التحضير للقمة المقبلة لمجموعة السبع الكبرى في بياريتز بفرنسا.

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