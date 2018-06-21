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أخبار العالم

مسئول يمني: تحرير مديرية نعمان بمحافظة البيضاء بالكامل من الحوثيين

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:22 م
ناصر السوادي
ناصر السوادي
أ ش أ
أعلن محافظ البيضاء باليمن ناصر السوادي اليوم /الخميس/ تحرير مديرية نعمان التابعة للمحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية، بعد تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من تحرير عقبة القنذع والجريبات ومفرق البديع وصولا إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان.

وثمن السوادي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - دعم التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن مواقف التحالف العربي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة.

ودعا السوادي أبناء محافظة البيضاء بكافة أطيافهم وتوجهاتهم إلى سرعة الالتحاق بالجيش اليمني لتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء، مؤكدا أن المواقف البطولية لأبناء المحافظة ومقاومتهم للانقلاب الحوثي منذ اليوم الأول تظل مواقف بطولية سيدونها التاريخ وتتناقلها الأجيال.

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